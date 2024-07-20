2024 BESYO parkur sınavı ne zaman?

YÖK, 2024 yılı YKS’den itibaren özel yetenekle öğrenci alımında ÖZYES dönemi başlattı. Bu gelişmenin ardından ülkemizdeki çeşitli üniversitelerdeki BESYO bünyesinde eğitim almak isteyen adaylar sınav tarihine odaklandı.



BESYO PARKUR SINAVLARI NE ZAMAN?



2024 yılında BESYO sınavları, ÖSYM tarafından merkezi sınav sistemine bağlandı.



BESYO'larda eğitim almayı düşünen öğrenciler; ÖSYM tarafından belirlenen parkurda ve tarihte sınava dahil olacak.



ÖSYM henüz resmi, tarihleri açıklamadı ancak Temmuz ayının son haftası ya da Ağustos ayının ilk haftasında kayıtların alınması ve ardından da sınav tarihlerinin belirlenmesi bekleniyor.



ÖZYES HAKKINDA



Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınmasına karşılık farklı akademik birimlerde olan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Rekreasyon, Antrenörlük Eğitimi, Egzersiz ve Spor Bilimleri, Spor Yöneticiliği, Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi, Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Beden Eğitimi ve Spor programlarında da uygulanacak.





