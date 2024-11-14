2024-BKUBTS sınav giriş belgesi yayımlandı (2024-BKUBTS sınav yerleri nasıl öğrenilir?)

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "2024 Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı (2024-BKUBTS): Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı.



24 Kasım 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı’na (2024-BKUBTS) girecek adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 14 Kasım 2024 tarihinde saat 11.00'den itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebileceklerdir.



DİKKAT!



24 Kasım 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı (2024-BKUBTS) için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.



Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.