2024 DGS ne zaman yapılacak, sınav saat kaçta başlayacak? (DGS saati ve süresi)

2 yıllık önlisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimlerine tamamlamak isteyen adayların katılım sağlayacağı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım sürüyor. Peki, 2024 DGS ne zaman yapılacak, sınav saat kaçta başlayacak?

2024 DGS ne zaman yapılacak, sınav saat kaçta başlayacak? (DGS saati ve süresi)

(Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimiyle birlikte sınav tarihi belli oldu. Buna göre; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran'da yapılacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.

2024 DGS ne zaman yapılacak, sınav saat kaçta başlayacak? (DGS saati ve süresi) - 1

SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Saat 10.15'te başlayacak olan DGS sınavı 135 dakika sürecek, sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Testte, 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru yer alacak. 2024-DGS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak

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