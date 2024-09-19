2024-DGS tercihleri ne zaman bitiyor? İşte ÖSYM'nin açıklığı tarih

Dikey Geçiş Sınavı tercih işlemleri başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) kapsamında tercih işlemlerinin başladığını bildirdi. Peki, 2024-DGS tercihleri ne zaman bitiyor?

2024-DGS tercihleri ne zaman bitiyor? İşte ÖSYM'nin açıklığı tarih

2024 tercih süreci devam ederken, henüz tercih işlemi yapmayan adaylar 'nin belirlediği son gün tarihini öğrenmek istiyor. Öte yandan adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek. İşte, 2024-DGS tercihleri hakkında bilgiler...

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre başvurular 24 Eylül günü saat 23.59'a kadar sürecek.

ADAYLARIN KILAVUZU İNCELEMESİ GEREKİYOR

Yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacağından 2024-DGS yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tabloları, tercihte bulunacak adayların dikkatle incelemeleri gerekiyor.

DGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Öne Çıkan Video

İp üstünde Asya'dan Avrupa'ya: Estonyalı akrobat Boğaz'ı geçecek

EĞİTİM HABERLERİ

2024-ÖZYES sonuçları ilan edildi: BESYO tercihleri ne zaman başlayacak?

2024-ÖZYES sonuçları ilan edildi: BESYO tercihleri ne zaman başlayacak?

Açık lise kayıtları ne zaman bitecek? 2024 AÖL 1. dönem kayıt takvimi

Açık lise kayıtları ne zaman bitecek? 2024 AÖL 1. dönem kayıt takvimi

Üniversiteler ne zaman açılıyor, açıldı mı?

Üniversiteler ne zaman açılıyor, açıldı mı?

2025 MSÜ ne zaman, başvuru tarihi belli oldu mu? MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı takvimi

2025 MSÜ ne zaman, başvuru tarihi belli oldu mu? MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı takvimi

AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2024-2025 AÖF kayıt yenileme takvimi

AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2024-2025 AÖF kayıt yenileme takvimi

AUZEF kayıt yenileme tarihleri belli oldu: AUZEF kayıt yenileme için son gün ne zaman?

AUZEF kayıt yenileme tarihleri belli oldu: AUZEF kayıt yenileme için son gün ne zaman?

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...