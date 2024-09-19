2024-DGS tercihleri ne zaman bitiyor? İşte ÖSYM'nin açıklığı tarih

2024 DGS tercih süreci devam ederken, henüz tercih işlemi yapmayan adaylar ÖSYM'nin belirlediği son gün tarihini öğrenmek istiyor. Öte yandan adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek. İşte, 2024-DGS tercihleri hakkında bilgiler...



DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?



ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre başvurular 24 Eylül günü saat 23.59'a kadar sürecek.



ADAYLARIN KILAVUZU İNCELEMESİ GEREKİYOR



Yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacağından 2024-DGS yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tabloları, tercihte bulunacak adayların dikkatle incelemeleri gerekiyor.



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