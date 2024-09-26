2024 DGS yerleştirme sonuçları: DGS tercihleri ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kapsamında adayların tercihleri alındı. 2024 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) tercih işlemlerinin ardından şimdi de yerleştirmeler yapılacak.



DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapmalarına imkan sağlayan DGS tercih süreci sona erdi.



DGS tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı.



Tercih sonuçlarının da başvuruların ardından yapılacak değerlendirmelerin sonrasında açıklanması bekleniyor.



Bu kapsamda net bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.