2024-DİB-MBSTS: Başvuruları başladı: (2024-DİB-MBSTS başvuru kılavuzu)

2024-DİB-MBSTS: Başvuruları başladı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı bu yıl Mart ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Sınava katılım sağlayacak adayların başvuru kılavuzunu dikkate alarak, başvurularını gerçekleştirmesi gerekiyor.

2024-DİB-MBSTS: Başvuruları başladı: (2024-DİB-MBSTS başvuru kılavuzu)

2024-DİB-MBSTS: kılavuzunu paylaştı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Sınava başvurular, 24-31 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılacak.

2024-DİB-MBSTS: Başvuruları başladı: (2024-DİB-MBSTS başvuru kılavuzu) - 1

Yapılan duyuruda; "2024 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2024-DİB-MBSTS), 9 Mart 2024 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 24-31 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 24 Ocak 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-DİB-MBSTS kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir." denildi. 

DİB MBSTS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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