2024-DİB-MBSTS: Başvuruları başladı: (2024-DİB-MBSTS başvuru kılavuzu)

Yapılan duyuruda; "2024 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2024-DİB-MBSTS), 9 Mart 2024 tarihinde uygulanacaktır.



Sınava başvurular, 24-31 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.



Adaylar, başvurularını 24 Ocak 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.



Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-DİB-MBSTS kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir." denildi.

DİB MBSTS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN