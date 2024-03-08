2024-DİB-MBSTS sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

2024-DİB-MBSTS sınavı için son hazırlıklarını yapan adaylar, sınavın uygulanışıyla ilgili ayıntıları merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2024-DİB-MBSTS) başvuru kılavuzunda sınavın saati ve süresi gibi bilgilere yer verilmişti.

SINAV SAATİ VE SÜRESİ HAKKINDA BİLGİLER Yayımlanan kılavuza göre, 2024-DİB-MBSTS sınavı saat 14.45'te başlayacak, 90 dakika sürecek olan sınav 16.15'te sona erecek. Adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavda ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylara 30 dakika ek süre verilebilecek.



