2024-DUS 1. Dönem: Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

2024-DUS 1. Dönem: ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 27 Ağustos 2024 tarihinden itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

2024-DUS 1. Dönem: Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

2024-DUS 1. Dönem: ek yerleştirme sonuçları için beklenen duyuru geldi. , 2024-DUS 1. Dönem: ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 

2024-DUS 1. Dönem: Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı - 1

Yapılan açıklamada; "9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan 2024 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2024-DUS 1. Dönem) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 27 Ağustos 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

Ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi. 

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