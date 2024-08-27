2024-DUS 1. Dönem: Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

2024-DUS 1. Dönem: ek yerleştirme sonuçları için beklenen duyuru geldi. ÖSYM, 2024-DUS 1. Dönem: ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Yapılan açıklamada; "9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan 2024 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2024-DUS 1. Dönem) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 27 Ağustos 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
Ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.
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