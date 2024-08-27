2024-DUS 1. Dönem: Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Yapılan açıklamada; "9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan 2024 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2024-DUS 1. Dönem) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 27 Ağustos 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.



Ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.



Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.