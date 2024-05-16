2024-DUS 1. Dönem ve 2024-STS Diş Hekimliği 1. Dönem Sınav Sonuçları Açıklandı

2024-DUS 1. Dönem ve 2024-STS Diş Hekimliği 1. Dönem Sınav sonuçları açıklandı. Adaylar, 2024-DUS 1. Dönem ve 2024-STS Diş Hekimliği 1. Dönem sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

2024-DUS 1. Dönem ve 2024-STS Diş Hekimliği 1. Dönem Sınav Sonuçları Açıklandı

ÖSYM, 2024-DUS 1. Dönem ve 2024-STS Diş Hekimliği 1. Dönem sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 

2024-DUS 1. Dönem ve 2024-STS Diş Hekimliği 1. Dönem Sınav Sonuçları Açıklandı - 1

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "2024-DUS 1. Dönem ve 2024-STS Diş Hekimliği 1. Dönem Sonuçları Açıklandı

20 Nisan 2024 tarihinde uygulanan 2024 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-DUS 1. Dönem) ile 2024 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’nın (2024-STS Diş Hekimliği 1. Dönem) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 16 Mayıs 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denişdi. 

EĞİTİM HABERLERİ

e-YÖKDİL sınav yerleri açıklandı: e-YÖKDİL 2024/3 (İngilizce-Fen Bilimleri) sınav giriş belgesi sorgulama

e-YÖKDİL sınav yerleri açıklandı: e-YÖKDİL 2024/3 (İngilizce-Fen Bilimleri) sınav giriş belgesi sorgulama

MEB yaz dönemi kursları ve yaz okulları tarihlerini açıkladı (DYK e-Kılavuz yayımlandı)

MEB yaz dönemi kursları ve yaz okulları tarihlerini açıkladı (DYK e-Kılavuz yayımlandı)

KPSS başvuruları sona erdi: 2024 KPSS lisans sınavı geç başvuruları ne zaman?

KPSS başvuruları sona erdi: 2024 KPSS lisans sınavı geç başvuruları ne zaman?

MEB ortaokul öğrencileri için ilk kez "zanaat okulu" açacak

MEB ortaokul öğrencileri için ilk kez "zanaat okulu" açacak

Açık Öğretim Ortaokulu (AÖO) 3. dönem kayıt yenileme için son gün ne zaman? (AÖO orta kayıt yenileme takvimi)

Açık Öğretim Ortaokulu (AÖO) 3. dönem kayıt yenileme için son gün ne zaman? (AÖO orta kayıt yenileme takvimi)

ÖSYM, pazar günü iki sınav yapacak

ÖSYM, pazar günü iki sınav yapacak

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...