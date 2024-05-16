ÖSYM'den yapılan açıklamada; "2024-DUS 1. Dönem ve 2024-STS Diş Hekimliği 1. Dönem Sınav Sonuçları Açıklandı



20 Nisan 2024 tarihinde uygulanan 2024 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-DUS 1. Dönem) ile 2024 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’nın (2024-STS Diş Hekimliği 1. Dönem) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, sınav sonuçlarına 16 Mayıs 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.



Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denişdi.