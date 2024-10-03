2024-DUS 2. Dönem Sınavı ile 2024-STS Diş Hekimliği 2. Dönem Sınavı: Sınava Giriş Belgeleri yayımlandı

2024-DUS 2. Dönem Sınavı ile 2024-STS Diş Hekimliği 2. Dönem Sınavına kısa bir süre kala sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "2024-DUS 2. Dönem Sınavı ile 2024-STS Diş Hekimliği 2. Dönem Sınavı: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı



13 Ekim 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-DUS 2. Dönem) ile 2024 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’na (2024-STS Diş Hekimliği 2. Dönem) başvuran adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, 03 Ekim 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir." denildi.