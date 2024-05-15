2024 EKPSS sonuç takvimi: EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS), 115 bin adayın katılımıyla 28 Nisan Pazar günü yapıldı. Sınava katılım sağlayan adaylar, sonuç tarihini merak ediyor. 2024 EKPSS sonuç tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu. Takvime göre, sonuçlar mayıs ayında ilan edilecek. İşte 2024 EKPSS sonuç tarihi...

2024 EKPSS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Sınav sonuçları 23 Mayıs'ta açıklanacak ve sınavın yapıldığı tarihten itibaren 4 yıl geçerli olacak.



EKPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?



Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.