2024 EKYS başvuru ekranı açıldı mı? Gözler EKYS başvuru kılavuzunda

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı2024-MEB-EKYS başvuru başlangıç tarihi ÖSYM tarafından duyurulmuştu. Yayımlanan takvime göre,  EKYS başvuruları ocak ayının ilk günlerinde başlayacak. Başvuru kılavuzuyla sürecin ayıntıları paylaşılacak. Peki, 2024 EKYS başvuru ekranı açıldı mı?

2024 EKYS başvuru ekranı açıldı mı? Gözler EKYS başvuru kılavuzunda

ÖSYM'nin 2024 yılı içerisinde yapılacağı sınavlara ilişkin ve sınav tarihleri açıklandı. ÖSYM'nin sınav takvimi ile 2024 Milli Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (-EKYS) sınav tarihi belli oldu. 2024 EKYS sınavına ilişkin başvurular 4 Ocak ile 11 Ocak tarihleri arasında alınacak.

2024 EKYS başvuru ekranı açıldı mı? Gözler EKYS başvuru kılavuzunda - 1

Adaylar başvurularını, bir başvuru merkezinden veya "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapacak. Başvurular, sınav ücreti yatırılarak tamamlanacak.

Adayların sınav puanları, doğru cevap sayıları toplanarak 100 tam puan üzerinden hesaplanacak. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak.

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