2024-HMGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) uygulanan 2024 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2024-HMGS) ile İdari Yargı Ön Sınavı'nın (2024-İYÖS), temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarı, adayların erişimine açıldı.



2024-HMGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



2024-HMGS sonuçları, 24 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.



100 tam puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak.



ÖSYM'DEN CEVAP ANAHTARI AÇIKLAMASI



ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.



Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci, 9 Ekim saat 23.59'da sona erecek.



Öte yandan, her iki sınava ait temel soru kitapçıklarının ve cevap anahtarlarının yüzde 10'una ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.

