2024 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2024-HMGS) ile İYÖS saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

29 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2024-HMGS) ile İdari Yargı Ön Sınavı’na (2024-İYÖS), girecek adaylar son hazırlıklarını yapıyor. Sınav saatini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, kılavuzu inceliyor. Peki, 2024 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2024-HMGS) ile İdari Yargı Ön Sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?
HMGS VE İYÖS SAAT KAÇTA?
2024 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı(2024-HMGS) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2024-İYÖS) için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavlar saat 10.15'te başlayacak olup, adaylara 130 dakika süre verilecek.Bu sınavlar, Türk Hukuk Sistemi açısından önemli bir adım olup, hukuk mesleklerine girişte yetkinliğin artırılmasını hedeflemektedir.
HMGS SINAV MERKEZLERİ
Sınav, aşağıdaki 17 ilde yapılacaktır:
Ankara
İstanbul
İzmir
Adana
Antalya
Bursa
Diyarbakır
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Kayseri
Konya
Malatya
Samsun
Sivas
Trabzon
Van
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