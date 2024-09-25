2024 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2024-HMGS) ile İYÖS saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

29 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2024-HMGS) ile İdari Yargı Ön Sınavı’na (2024-İYÖS), girecek adaylar son hazırlıklarını yapıyor. Sınav saatini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, kılavuzu inceliyor. Peki, 2024 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2024-HMGS) ile İdari Yargı Ön Sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

HMGS VE İYÖS SAAT KAÇTA?

2024 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı(2024-HMGS) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2024-İYÖS) için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavlar saat 10.15'te başlayacak olup, adaylara 130 dakika süre verilecek.Bu sınavlar, Türk Hukuk Sistemi açısından önemli bir adım olup, hukuk mesleklerine girişte yetkinliğin artırılmasını hedeflemektedir.



HMGS SINAV MERKEZLERİ



Sınav, aşağıdaki 17 ilde yapılacaktır:



Ankara

İstanbul

İzmir

Adana

Antalya

Bursa

Diyarbakır

Erzurum

Eskişehir

Gaziantep

Kayseri

Konya

Malatya

Samsun

Sivas

Trabzon

Van

