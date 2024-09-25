2024 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2024-HMGS) ile İYÖS saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

2024 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2024-HMGS) ile İdari Yargı Ön Sınavı’na (2024-İYÖS) sınavı 29 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav için son kontrollerini yapan adaylar, saat ve süre araştırması yapıyor. Peki, 2024 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2024-HMGS) ile İdari Yargı Ön Sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

2024 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2024-HMGS) ile İYÖS saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

29 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2024-HMGS) ile İdari Yargı Ön Sınavı’na (2024-İYÖS), girecek adaylar son hazırlıklarını yapıyor. saatini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, kılavuzu inceliyor. Peki, 2024 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2024-HMGS) ile İdari Yargı Ön Sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

2024 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2024-HMGS) ile İYÖS saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? - 1

HMGS VE İYÖS SAAT KAÇTA?

2024 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı(2024-HMGS) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2024-İYÖS) için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavlar saat 10.15'te başlayacak olup, adaylara 130 dakika süre verilecek.Bu sınavlar, Türk Hukuk Sistemi açısından önemli bir adım olup, hukuk mesleklerine girişte yetkinliğin artırılmasını hedeflemektedir.

HMGS SINAV MERKEZLERİ

, aşağıdaki 17 ilde yapılacaktır:

Ankara
İstanbul
İzmir
Adana
Antalya
Bursa
Diyarbakır
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Kayseri
Konya
Malatya
Samsun
Sivas
Trabzon
Van

Öne Çıkan Video

Lübnan'a yoğun bombardıman: 274 kişi öldü, yüzlerce yaralı var

EĞİTİM HABERLERİ

MEB onaylı "ücretsiz ders kitabı" okutmayan özel okullara inceleme

MEB onaylı "ücretsiz ders kitabı" okutmayan özel okullara inceleme

2024 PMYO Giriş Sınavı sonuçları açıklandı

2024 PMYO Giriş Sınavı sonuçları açıklandı

ALES/3 başvurusu ne zaman? ALES başvuru takvimi

ALES/3 başvurusu ne zaman? ALES başvuru takvimi

AÖL 2024-2025 dönemi takvimi: AÖL 1.Dönem sınavları ne zaman?

AÖL 2024-2025 dönemi takvimi: AÖL 1.Dönem sınavları ne zaman?

Millî Eğitim Bakanlığı "Bakanlık Müfettiş Yardımcılığı" Yarışma Sınavı Duyurusu: Sınav başvuruları ne zaman başlayacak?

Millî Eğitim Bakanlığı "Bakanlık Müfettiş Yardımcılığı" Yarışma Sınavı Duyurusu: Sınav başvuruları ne zaman başlayacak?

Türk Eğitim Vakfı (TEV) burs başvuru tarihleri belli oldu: TEV burs başvurusu nasıl yapılır? TEV bursu ne kadar?

Türk Eğitim Vakfı (TEV) burs başvuru tarihleri belli oldu: TEV burs başvurusu nasıl yapılır? TEV bursu ne kadar?

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...