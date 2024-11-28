2024-İSG/2: Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı (İSG sınav yerleri nasıl öğrenilir?)
8 Aralık 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'na(2024-İSG/2) kısa bir süre kala sınav giriş belgeleri yayımlandı. Adaylar, İSG/2 sınav giriş belgelerini online sistem üzerinden görünleyebilecek.
2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı(2024-İSG/2)8 Aralık 2024 tarihinde uygulanacak. Sınav günü adayların sınav giriş belgelerini yanında bulundurması gerekiyor.
ÖSYM'den yapılan açıklamada; "2024-İSG/2: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
8 Aralık 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı’na (2024-İSG/2) başvuran adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni 28 Kasım 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden edinebilecektir.
DİKKAT!
8 Aralık 2024 tarihinde uygulanacak 2024-İSG/2 için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.
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