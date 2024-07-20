2024 kamuya engelli memur ataması: EKPSS tercihleri ne zaman, tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Kamuda engelli kadrosuna girmek için EKPSS tercihlerinin başlamasını bekleyen binlerce kişi, gözlerini Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak duyuruya çevirdi. Peki, 2024 EKPSS tercihleri ne zaman, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

2024 kamuya engelli memur ataması: EKPSS tercihleri ne zaman, tercih kılavuzu yayınlandı mı?

2024 tercihlerinin ne zaman başlacağı, EKPSS sınav sonuçlarına göre kamuda boş olan kontenjanı için tercih yapacak adaylar tarafından sorgulanıyor. İşte, 2024 kamuya engelli memur atamasında son durum...

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden paylaşılacak.

2024 EKPSS tercih sürecinin temmuz ayında başlaması bekleniyor. Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilecek.

EKPSS TABAN VE TAVAN PUANLAR

2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.

Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor.

Aşağıdaki bağlantılar üzerinden son yapılan atamalardaki taban puanlara ulaşabilirsiniz.

ORTAÖĞRETİM EKPSS TABAN PUANLAR

ÖN LİSANS EKPSS TABAN PUANLAR

LİSANS EKPSS TABAN PUANLAR

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