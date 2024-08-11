2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) başvuruları ne zaman bitecek?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 22 Eylül'de yapılacak 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) başvuruları başladı. İşte, 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı hakkında bilgiler...



Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi ÖSYM'nin sitesindeki 2024-KPSS Kılavuzlarında yer alıyor. Sınava başvuracak adayların kılavuzları dikkatle incelemeleri gerekiyor.



KPSS DHBT BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?



ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre başvurular 15 Ağustos'a kadar sürecek.



DHBT SINAVI HAKKINDA



Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyen adayların KPSS'ye girdikleri öğrenim düzeyinde DHBT'ye katılma zorunluluğu bulunuyor.