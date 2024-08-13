2024 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 KPSS Lisans Genel Kültür - Yetenek sonuç tarihi

KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) sonuçları öncesi geri sayım sürüyor.  Sınava katılım sağlayan kamu personeli adayları sonuç tarihini merak ediyor.  Takvime göre, KPSS sonuçları bu ay (ağustos) içerisinde ilan edilecek. Peki, 2024 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 KPSS Lisans Genel Kültür - Yetenek sonuç tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince () Kamu Personeli Seçme Sınavı () lisans sınavları tamamlandı. Sınav telaşını geride bırakan memur adayları, sonuç heyecanı yaşıyor. Peki, KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 KPSS Lisans Genel Kültür - Yetenek sonuç tarihi - 1

SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

tarafından ilan edilen takvime göre Kamu Personel Seçme Sınavı 2024-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Bilimleri) sınavı sonuçları 23 Ağustos'ta açıklanacak.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

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