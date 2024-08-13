2024 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 KPSS Lisans Genel Kültür - Yetenek sonuç tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans sınavları tamamlandı. Sınav telaşını geride bırakan memur adayları, sonuç heyecanı yaşıyor. Peki, KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından ilan edilen takvime göre Kamu Personel Seçme Sınavı 2024-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı sonuçları 23 Ağustos'ta açıklanacak.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.
- Etiketler :
- Haberler -
- Kpss Sonuçları
- Kpss
- Ösym