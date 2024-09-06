2024-KPSS Ortaöğretim Sınav tarihi: Lise KPSS ne zaman?

2024-KPSS Ortaöğretim Sınavına geri sayım bitmek üzere. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenecek 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2024-KPSS Ortaöğretim) katılacak adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Peki, Lise KPSS ne zaman?

2024-KPSS Ortaöğretim Sınav tarihi: Lise KPSS ne zaman?

2024- Ortaöğretim sınavına katılım sağlayacak memur adayları araştırmalarına hız verdi. İki yıl ara ile düzenlenen sınav, yakın zaman sonra organize edilecek.

LİSE KPSS NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim sınavı 15 Eylül 2024 tarihinde yapılacak. 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek.

SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı'na katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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