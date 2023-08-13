2024 LGS ne zaman? MEB LGS 2024 etabı için geri sayım

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) her yıl sayısal ve sözel oturum olarak düzenleniyor. Sınav hazırlıklarını sürdüren 8. sınıf öğrencileri, LGS sınav tarihlerine ulaşmak istiyor. İşte, MEB LGS 2024 etabına dair son bilgiler...



2024 LGS NE ZAMAN?



2024 LGS oturumunun tarihi henüz belli değil.



Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 2023 etabı 4 Haziran'da yapılmıştı.



Gelecek yıl yapılacak oturumun da benzer tarihlerde yani haziran ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor.



Bu kapsamda MEB'den açıklama gelince haberimizde yer vereceğiz.



