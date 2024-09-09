2024 Lisans KPSS branş bazında sıralama: KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ilişkin sonuçlar açıklanmıştı. Memur adayları şimdi ise branş bazında sıralamaların ne zaman ilan edileceğini merak ediyor. Peki, KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanır?

2024 Lisans KPSS branş bazında sıralama: KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanır?

2024- lisans sonuçları açıklandı. 14 Temmuz'da uygulanan 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Bilimleri ile 20 ve 21 Temmuz'da gerçekleştirilen 2024-KPSS Alan Bilgisi ve 4 Ağustos'ta düzenlenen 2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavlarına ilişkin değerlendirme sürecinin geride kalması ile şimdi 2024 Lisans KPSS branş bazında sıralamaları gündemde.

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl KPSS sonuçları 25 Ağustos'ta ilan edilmiş, branş bazunda sıralamalar 13 Eylül tarihinde paylaşılmıştı.

2024 yılı branş bazında sıralamalarının eylül ayı ortasına kadar paylaşılması bekleniyor.

Adaylar, ’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.

BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR NEDİR?

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir.

Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

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