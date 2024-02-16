2024-MEB-EKYS ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2024-MEB-EKYS) 18 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları 8 Mart Cuma günü adaylarla paylaşılacak.



MEB-EKY SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?



ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 18 Şubat Pazar günü gerçekleştirecek 2024-MEB-EKYS saat 10.15'te başlayıp 12.45'te sona erecek. 64 bin 127 adayın başvurduğu sınav, 187 bina ve 2 bin 180 salonda düzenlenecek. Sınavda emniyet görevlisi dahil 8 bin 704 kişi görev alacak.



Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ile fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.



