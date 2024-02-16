2024-MEB-EKYS ne zaman, saat kaçta başlayacak?

MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın tarihi ile sınav başlama saati merak konusu oldu. 2024-MEB-EKYS, 50 il, 52 sınav merkezinde gerçekleştirecek. Sınavda adaylara 80 soru sorulacak ve 150 dakika cevaplama süresi verilecek. Ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek. Peki, 2024-MEB-EKY ne zaman, saat kaçta başlayacak?

2024-MEB-EKYS ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () Başkanlığınca, okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için düzenlenen Milli Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2024--EKYS) 18 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek. sonuçları 8 Mart Cuma günü adaylarla paylaşılacak.

MEB-EKY SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 18 Şubat Pazar günü gerçekleştirecek 2024-MEB-EKYS saat 10.15'te başlayıp 12.45'te sona erecek. 64 bin 127 adayın başvurduğu sınav, 187 bina ve 2 bin 180 salonda düzenlenecek. Sınavda emniyet görevlisi dahil 8 bin 704 kişi görev alacak.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ile fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.

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