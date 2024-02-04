2024-MEB-EKYS ne zaman? 2024-MEB-EKYS sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

2024 Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2024-MEB-EKYS) tarihine kısa bir süre kala gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Adayların, EKYS sınav giriş belgesini sınav günü yanında bulundurması gerekiyor. Peki, 2024-MEB-EKYS ne zaman? 2024-MEB-EKYS sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

2024-MEB-EKYS ne zaman? 2024-MEB-EKYS sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

2024 Millî Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2024 -EKYS) için son hazırlıklarını yapan adaylar bir yandan da sınav giriş belgesini araştırıyor. EKYS 2024 sınavı 18 Şubat 2024 Pazar günü yapılacak.

takvimine göre, sınav sonuçları, 8 Mart 2024'te açıklanacak.

2024-MEB-EKYS ne zaman? 2024-MEB-EKYS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? - 1

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

EKYS sınav giriş belgelerinin sınav tarihine 7 gün kala ilan edilmesi bekleniyor. EKYS giriş belgesi ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr internet adresinden alınabiliyor. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

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