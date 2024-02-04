2024-MEB-EKYS ne zaman? 2024-MEB-EKYS sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

2024 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2024 MEB-EKYS) için son hazırlıklarını yapan adaylar bir yandan da sınav giriş belgesini araştırıyor. EKYS 2024 sınavı 18 Şubat 2024 Pazar günü yapılacak.



ÖSYM takvimine göre, sınav sonuçları, 8 Mart 2024'te açıklanacak.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?



EKYS sınav giriş belgelerinin sınav tarihine 7 gün kala ilan edilmesi bekleniyor. EKYS giriş belgesi ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr internet adresinden alınabiliyor. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.