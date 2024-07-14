2024 MEB Öğretmen iller arası yer değiştirme başvurusu ne zaman bitecek?

Millî Eğitim Bakanlığınca, öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmelerine ilişkin başvuru süreci başladı. Böylece öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmeleri, yaz döneminde ikinci kez yapılmış olacak. Peki, öğretmenlerin 2. il içi ve il dışı atama başvuruları ne zaman bitecek?

2024 MEB Öğretmen iller arası yer değiştirme başvurusu ne zaman bitecek?

Millî Bakanlığınca öğretmenlere ikinci il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme hakkı tanındı. Henüz başvuru yapmayan adaylar ise son başvuru tarihine odaklandı.

ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Bu doğrultuda iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları, 11-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Atama işlemi 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

İL İÇİ ATAMA TAKVİMİ

İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları ise 23-26 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve atama işlemi 30 Temmuz'da yapılacak.

ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, mebbis..gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak. Bu şekilde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak.

Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu İçin Tıklayınız.
https://personel.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2024_07/04102328_illerarasiistegebagli2duyurusu.pdf

Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu İçin Tıklayınız.
https://personel.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2024_07/03193541_iliciistegebagli2duyurusu.pdf

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