2024 MSÜ başvurusu ne zaman bitecek? Milli Savunma Üniversitesi başvuru takvimi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilecek 2024 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları alınmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde başlayan sürecin ne zaman biteceği merak konusu oldu. İşte, Milli Savunma Üniversitesi başvuru takvimi...



2024 MSÜ OTURUMU NE ZAMAN?



Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme sınavı 3 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.



MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?



3 Mart’ta düzenlenecek sınavın başvuruları 30 Ocak’a kadar devam edecek.



MSÜ Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için adaylar ÖSYM’nin resmi internet adresinden başvuru yapabilecek.



MSÜ sınavı için geç başvurular ise 7 Şubat 2024 tarihinde alınacak.



YKS BAŞVURUSU AYRINTISI



2024-MSÜ’ye başvuran adayların, ‘Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamaları’na katılabilmeleri için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’ye başvurularını yapmaları gerekiyor.



Adayların; Harp Okulları için 2024-YKS’nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT)’ye girmeleri, Astsubay Meslek Yüksekokulları için ise yalnızca TYT’ye girmeleri gerektiği bilgisi de yayımlanan kılavuzda yer alıyor.