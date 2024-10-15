2024 ÖSYM DGS ek tercih süreci: DGS ek tercihler ne zaman?
DGS ek tercih tarihleri için gözler ÖSYM’ye çevrildi. DGS tercih sonuçları geçtiğimiz günlerde erişime açıldı. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından yapıldı. Adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için ek tercihler alınacak. Peki, DGS ek tercihler ne zaman?
Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Şimdi ise yedek yerleştirmeler adayların gündemide yer alıyor. İşte, 2024 ÖSYM DGS ek tercih süreci hakkında bilgiler...
DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?
DGS ek tercihlerinin ne zaman başlayacağına dair ÖSYM tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Öte yandan üniversite kayıt işlemleri, 2-7 Ekim 2024 tarihleri arasında tamamlanacak ve sonrasında ek tercih süreci için tarihlerin açıklanması bekleniyor.
2023 DGS EK TERCİH SÜRECİNE DAİR
Geçtiğimiz yıl DGS yerleştirme sonuçları 11 Eylül tarihinde ilan edilmiş, 29 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında ek yerleştirme süreci başlatılmıştı.
Bu nedenle 2024 yılı ek tercih takviminin ekim ayının ortasına kadar ilan edilmesi bekleniyor.
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