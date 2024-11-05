2024 Özel Yetenek Sınavı (2024-ÖZYES) ek tercihleri başladı (BESYO ek tercih başvurusu nasıl yapılır?)

BESYO ek tercih sürecinin ayrıntıları belli oldu. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, 2024 Özel Yetenek Sınavı (2024-ÖZYES) Ek Yerleştirme tercih işlemleri, 05 - 08 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak.

TERCİH DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "2024 Özel Yetenek Sınavı (2024-ÖZYES) Ek Yerleştirme tercih işlemleri, 05 - 08 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.



Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 05 Kasım 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 08 Kasım 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.



2024-ÖZYES ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir." denildi.