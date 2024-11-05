2024 Özel Yetenek Sınavı (2024-ÖZYES) ek tercihleri başladı (BESYO ek tercih başvurusu nasıl yapılır?)
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), üniversitelerin özel yetenek sınavı kapsamında spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi amacıyla düzenlenen 2024-Özel Yetenek Sınavı'nın (2024-ÖZYES) merkezi yerleştirmeleri ardından ek tercih süreci başladı. BESYO tercih takvimi ÖSYM tarafından duyuruldu. Peki, BESYO ek tercih başvurusu nasıl yapılır?
BESYO ek tercih sürecinin ayrıntıları belli oldu. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, 2024 Özel Yetenek Sınavı (2024-ÖZYES) Ek Yerleştirme tercih işlemleri, 05 - 08 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak.
TERCİH DUYURUSU
ÖSYM'den yapılan açıklamada; "2024 Özel Yetenek Sınavı (2024-ÖZYES) Ek Yerleştirme tercih işlemleri, 05 - 08 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 05 Kasım 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 08 Kasım 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
2024-ÖZYES ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir." denildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Ösym
- Eğitim
- Başvuru