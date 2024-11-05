2024 Özel Yetenek Sınavı (2024-ÖZYES) ek tercihleri başladı (BESYO ek tercih başvurusu nasıl yapılır?)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), üniversitelerin özel yetenek sınavı kapsamında spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi amacıyla düzenlenen 2024-Özel Yetenek Sınavı'nın (2024-ÖZYES) merkezi yerleştirmeleri ardından ek tercih süreci başladı. BESYO tercih takvimi ÖSYM tarafından duyuruldu. Peki, BESYO ek tercih başvurusu nasıl yapılır?

2024 Özel Yetenek Sınavı (2024-ÖZYES) ek tercihleri başladı (BESYO ek tercih başvurusu nasıl yapılır?)

BESYO ek tercih sürecinin ayrıntıları belli oldu. tarafından yapılan duyuruya göre, 2024 Özel Yetenek Sınavı (2024-ÖZYES) Ek Yerleştirme tercih işlemleri, 05 - 08 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak. 

ÖZYES EK TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2024 Özel Yetenek Sınavı (2024-ÖZYES) ek tercihleri başladı (BESYO ek tercih başvurusu nasıl yapılır?) - 1

TERCİH DUYURUSU

'den yapılan açıklamada; "2024 Özel Yetenek Sınavı (2024-ÖZYES) Ek Yerleştirme tercih işlemleri, 05 - 08 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 05 Kasım 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 08 Kasım 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

2024-ÖZYES ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir." denildi. 

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