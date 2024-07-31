2024-ÖZYES başvuruları ne zaman bitecek?

2024-ÖZYES başvuruları başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, üniversitelerin özel yetenek sınavı kapsamında spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi amacıyla düzenlenen 2024-Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) başvurularının başladığını bildirdi. Peki, 2024-ÖZYES başvuruları ne zaman bitecek?

2024-ÖZYES başvuruları ne zaman bitecek?

'nin internet sitesindeki duyuruya göre, Başkanlık, 2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamında spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilebilmeleri amacıyla merkezi ÖZYES yapacak.

ÖZYES BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Bugün başlayan başvurular 5 Ağustos saat 23.59'a kadar sürecek.

Adaylar başvurularını, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi ÖZYES Kılavuzu'nda yer alıyor. Adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

Öne Çıkan Video

Hasta yakını sağlık çalışanına saldırdı

EĞİTİM HABERLERİ

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM ALES/2 sonuç tarihi)

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM ALES/2 sonuç tarihi)

YÖKDİL sınav giriş yerleri açıklandı (2024 ÖSYM YÖKDİL/2 sınav giriş belgesi sorgulama)

YÖKDİL sınav giriş yerleri açıklandı (2024 ÖSYM YÖKDİL/2 sınav giriş belgesi sorgulama)

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? 2024 AÖF yaz okulu sınavları

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? 2024 AÖF yaz okulu sınavları

AÖL 3. dönem sınav sonuçları: Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL 3. dönem sınav sonuçları: Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel Yetenek Sınavı (2024-ÖZYES) başvuruları başladı: ÖZYES başvurusu nasıl yapılır?

Özel Yetenek Sınavı (2024-ÖZYES) başvuruları başladı: ÖZYES başvurusu nasıl yapılır?

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2024 ÖSYM YKS yerleştirme sonuçlarında

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2024 ÖSYM YKS yerleştirme sonuçlarında

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...