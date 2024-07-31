2024-ÖZYES başvuruları ne zaman bitecek?

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, Başkanlık, 2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamında spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilebilmeleri amacıyla merkezi ÖZYES yapacak.



ÖZYES BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?



Bugün başlayan başvurular 5 Ağustos saat 23.59'a kadar sürecek.



Adaylar başvurularını, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecek.



Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi ÖZYES Kılavuzu'nda yer alıyor. Adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.