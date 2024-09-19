2024-ÖZYES sonuçları ilan edildi: BESYO tercihleri ne zaman başlayacak?

Özel Yetenek Sınavı sonuçları açıklanması ile şimdi de tercih süreci adayların gündeminde yer almaya başladı. Parkur sınavlarının sona ermesiyle birlikte, adaylar şimdi BESYO tercih süreçlerini bekliyor.



2024 ÖZYES SONUÇLARI



ÖSYM'nin internet adresindeki duyuruya göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamında öğrenci alan spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilebilmeleri amacıyla merkezi olarak yapılan 2024-ÖZYES'in değerlendirme işlemleri tamamlandı.



Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.



BESYO TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



BESYO tercih tarihleri henüz belli olmadı.



ÖSYM'nin yakın zaman içinde sürece dair duyuru yapacağı tahmin ediliyor.



Bu kapsamda açıklama geldiği takdirde haberlerimizde yer vereceğiz.