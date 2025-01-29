2024 Sayıştay Yazılı sınav sonuçları açıklandı: Sayıştay Denetçi Yardımcısı sınav sonucu sorgulama

Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı 28-29 Aralık 2024 tarihlerinde uygulanmıştı. Adaylar, 2024-Sayıştay Yazılı sınav sonuçlarına 29 Ocak 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecek.



ÖSYM'DEN SONUÇ DUYURUSU



ÖSYM sonuç duyurusunda, "2024 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınav Sonuçları Açıklandı



28-29 Aralık 2024 tarihlerinde uygulanan Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı’nın (2024-Sayıştay Yazılı) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, sınav sonuçlarına 29 Ocak 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir." ifadelerini kullandı.