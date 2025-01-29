2024 Sayıştay Yazılı sınav sonuçları açıklandı: Sayıştay Denetçi Yardımcısı sınav sonucu sorgulama
2024 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınav sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yayımladığı duyuruyla sonuçları ilan etti. Peki, 2024 Sayıştay Denetçi Yardımcısı sınav sonucu nasıl sorgulanır?
Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı 28-29 Aralık 2024 tarihlerinde uygulanmıştı. Adaylar, 2024-Sayıştay Yazılı sınav sonuçlarına 29 Ocak 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecek.
ÖSYM'DEN SONUÇ DUYURUSU
ÖSYM sonuç duyurusunda, "2024 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınav Sonuçları Açıklandı
28-29 Aralık 2024 tarihlerinde uygulanan Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı’nın (2024-Sayıştay Yazılı) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 29 Ocak 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir." ifadelerini kullandı.
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