2024 sömestr tatili ne zaman? İşte 2023-2024 yarıyıl tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi ile okulların yarıyıl tatiline başlayacağı tarih belli oldu. Okullar açıldıktan sonra kasım ayında ilk ara tatil yapılacak. Ardından ise yarıyıl tatili ve sömestr olarak da bilinen 15 tatil başlayacak, öğrenciler karne alarak dinlenme fırsatı bulacak. İşte, MEB 2023-2024 tatil takvimi...



OKULLARDA İLK ARA TATİL NE ZAMAN?



Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.



15 TATİL NE ZAMAN?



Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.



İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?



Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.



Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.