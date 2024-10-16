2024-TR-YÖS/2 sınav giriş belgeleri yayımlandı (YÖS sınav yerleri görüntüleme ekranı)
2024-TR-YÖS/2 Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM’nin https://tryos.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik/Y.U./TR-YÖS numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.
27 Ekim 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı giriş belgeleri yayımlandı. Duyuruya göre, adaylar 2024-TR-YÖS/2 Sınava Giriş Belgelerini 16 Ekim'den bu yana görüntüleyebilecek.
SINAV GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU
Yapılan açıklamada; "27 Ekim 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı’na (2024-TR-YÖS/2) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM’nin https://tryos.osym.gov.tr adresinden 16 Ekim 2024 tarihinde saat 16.15'ten itibaren T.C. kimlik/Y.U./TR-YÖS numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir" denildi.
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