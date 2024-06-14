2024 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2024-TR-YÖS/1) Sonuçları Açıklandı

2024 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı’nın (2024-TR-YÖS/1) sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarını 14 Haziran 2024 tarihinden itibaren öğrenebilecek.

ÖSYM'DEN SONUÇ DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "18 Mayıs 2024 tarihinde uygulanan 2024 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı’nın (2024-TR-YÖS/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 14 Haziran 2024 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik/Y.U./TR-YÖS kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir." denildi.