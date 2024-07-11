2024-TUS 1. Dönem: Ek Yerleştirme Tercihleri başladı (TUS ek yerleştirme başvuru tarihleri)

2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) ek yerleştirme tercih işlemleri, 11 Temmuz itibariyle başladı. Peki, 2024-TUS 1. Dönem: ek yerleştirme tercihleri için son gün ne zaman, ek yerleştirme başvurusu nasıl yapılır?

2024-TUS 1. Dönem: Ek Yerleştirme Tercihleri başladı (TUS ek yerleştirme başvuru tarihleri)

ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024- 1. Dönem) ek yerleştirme işlemlerini başlattıklarını duyurdu. 

2024-TUS 1. Dönem: Ek Yerleştirme Tercihleri başladı (TUS ek yerleştirme başvuru tarihleri) - 1

ÖSYM DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024- 1. Dönem) ek yerleştirme tercih işlemleri, 11 - 17 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, tercihlerini 11 Temmuz 2024 tarihinde saat 10.30’dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak elektronik ortamda ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecektir. Ek yerleştirme için tercih işlemleri, 17 Temmuz 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Ek yerleştirme işleminde, 2024-TUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2024-TUS 1. Dönem ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir." denildi. 

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