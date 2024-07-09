2024-TUS 2. Dönem başvuruları ne zaman bitecek?

2024-TUS 2. Dönem ile 2024-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem başvurularında artık son günler. Yayımlanan kılavuza göre yapılacak başvuru için henüz harekete geçmeyen adaylar araştırmalarına hız verdi. İşte, 2024-TUS 2. Dönem başvuruları hakkında bilgiler...



TUS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?



Sınavlara başvurular, 3-10 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak.



TUS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Adaylar, başvurularını, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.



Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgi, 2024-TUS 2. Dönem Kılavuzu ile 2024-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem Kılavuzu’nda yer alıyor.

