2024-TUS 2. Dönem başvuruları ne zaman bitecek?

18 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak olan, 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 2. Dönem) ile 2024 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) başvurularında artık son günler. Peki, 2024-TUS 2. Dönem başvuruları ne zaman bitecek?

2024-TUS 2. Dönem başvuruları ne zaman bitecek?

2024- 2. Dönem ile 2024-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem başvurularında artık son günler. Yayımlanan kılavuza göre yapılacak başvuru için henüz harekete geçmeyen adaylar araştırmalarına hız verdi. İşte, 2024-TUS 2. Dönem başvuruları hakkında bilgiler...

TUS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Sınavlara başvurular, 3-10 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak.

TUS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını, başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgi, 2024-TUS 2. Dönem Kılavuzu ile 2024-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem Kılavuzu’nda yer alıyor.

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