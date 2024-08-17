ÖSYM takvimine göre TUS sonuç tarihi: 2024-TUS 2. Dönem) sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 2. Dönem) ile 2024 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem), 18 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak. Sınav için son kontrollerini yapan adaylar, bir yandan da sonuç takvimini araştırıyor. Peki, 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 2. Dönem) sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM takvimine göre TUS sonuç tarihi: 2024-TUS 2. Dönem) sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024- 2. Dönem) için son hazırlıklar devam ediyor. 'den yapılan açıklamaya göre, 2024-TUS 2. dönem 14 ilde, 2024-STS Tıp Doktorluğu 2. dönem ise sadece Ankara'da uygulanacak.

İki sınav şeklinde yapılacak 2024-TUS 2. dönemin Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15'te, Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45'te başlayacak.

2024-STS Tıp Doktorluğu 2. dönemin birinci aşaması saat 10.15'te, ikinci aşaması ise saat 14.45'te başlayacak. Sınavlar 100 sorudan oluşacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacak.

2024-TUS 2. dönem Temel Tıp Bilimleri Testi sınavı için 1097 salon, 77 bina kullanılacak. Klinik Tıp Bilimleri Testi sınavı için ise 1096 salon, 77 bina kullanılacak.

ÖSYM takvimine göre TUS sonuç tarihi: 2024-TUS 2. Dönem) sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

takviminde TUS/2 sonuçları için tarih verildi. Sınavların sonuçları, 12 Eylül'de açıklanacak.

Öne Çıkan Video

Ölümden mucize kurtuluş: Duvarla araç arasında sıkıştılar

EĞİTİM HABERLERİ

Açık Lise kayıt ilk kayıt ve kayıt yenileme ne zaman? Gözler AÖL kayıt takviminde

Açık Lise kayıt ilk kayıt ve kayıt yenileme ne zaman? Gözler AÖL kayıt takviminde

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin genelge yayımlandı: Öğretmen seminerleri ne zaman yapılacak?

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin genelge yayımlandı: Öğretmen seminerleri ne zaman yapılacak?

2024-TR-YÖS/2 başvuruları ne zaman bitecek?

2024-TR-YÖS/2 başvuruları ne zaman bitecek?

ÖZYES sınav giriş belgeleri erişime açıldı (ÖSYM ÖZYES sınav yerleri sorgulama)

ÖZYES sınav giriş belgeleri erişime açıldı (ÖSYM ÖZYES sınav yerleri sorgulama)

Hafta sonu hangi sınavlar var? ÖSYM 17-18 Ağustos sınav takvimi

Hafta sonu hangi sınavlar var? ÖSYM 17-18 Ağustos sınav takvimi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...