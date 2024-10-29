2024 VGM burs sonuçları: VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024-2025 eğitim yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünce (VGM) üniversite öğrencilerine verilen yükseköğrenim yardımları için başvurular geride kalmak üzere. Üniversite öğrencileri belirlenen tarihler arasında VGM burs başvurularını gerçekleştirmesinin ardından değerlendirme işlemleri başlayacak. İşte, 2024 VGM burs sonuçlarında son durum...



VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



VGM burs başvuru sonuçlarının, KYK'nın burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulması bekleniyor.



Burs başvurularının değerlendirme ve sonuç açıklama işlemlerine ait duyurular VGM internet sitesinde yer alan DUYURULAR alanından yapılacak.



2024-2025 VGM burs başvuru sonuçlarının, Aralık ayında ilan edilmesi bekleniyor.



VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır.



Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır.



Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur.



Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.



Başvurular bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden yapılabilir. Ancak akıllı telefon ve tabletlerde cihaz işletim sisteminin sürümünden kaynaklı sorunlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle başvurunuzu masaüstü bilgisayar ya da laptop üzerinden yapmanız önerilir. Bilgisayarda başvuru yaparken Internet Explorer, Google Chrome ve Mozilla FireFox tarayıcılarını kullanarak başvurunuzu sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz.



