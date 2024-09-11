2024 VGM ortaöğretim ve üniversite burs başvurusu ne zaman?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2024-2025 eğitim dönemi için ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları bekleniyor. Gözler şimdi üniversite ve lise öğrencilerini yakından ilgilendiren VGM burs başvuru takviminde olacak. Öğrenciler konuya dair en güncel bilgileri öğrenmek istiyor. Peki, VGM burs başvurusu ne zaman başlayacak?

2024 VGM ortaöğretim ve üniversite burs başvurusu ne zaman?

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2024-2025 yılı yükseköğrenim ve ortaöğrenim burs başvuruları bekleniyor. YKS yerleştirme sonuçları ile LGS yerleştirme sonuçlarının ilanı ve döneminin başlaması ile beklentisi artan adaylar, kurumdan gelecek açıklamalara odaklandı. İşte, 2024 Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim ve ortaöğrenim burs başvurularında son bilgiler...

2024-2025 VGM BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Geçtiğimiz dönem ortaöğrenim burs başvuruları 1-31 Ekim tarihlerinde alınmıştı.

Yükseköğrenim burs başvuruları da 20-31 Ekim tarihleri aralığında gerçekleşmişti.

2024-2025 burs başvurularının benzer şekilde ekim ayının ortasında paylaşılması bekleniyor.

Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyuruluyor.

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