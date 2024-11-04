2024-YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi

Bu yılın son kez düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı oturumu geride kaldı. Sınav, 89 sınav merkezinde 180 dakika sürdü. Emniyet personeli dahil 17 bin 721 kişinin görev yaptığı sınav için 81 ilde 399 bina ve 5 bin 26 salon kullanıldı. İşte, 2024-YDS/2 sonuç tarihi...



YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Sınav sonuçları, 22 Kasım'da açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.



YDS HAKKINDA



YDS veya uzunca Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı, 4 Ocak 2013 tarihinde yayınlanan yönetmelikle eski KPDS ve ÜDS sınavları yerine geçen ve yılda 2 kez ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavıdır.



İngilizce, Almanca, Fransızca dillerine ek olarak başka dillerde de yapılan sınav 180 dakika sürer.



Gramer, Cümle Tamamlama, Çeviri, Diyalog ve Paragraf Tamamlama ve Okuma Parçaları sorularından oluşan bir sınavdır.