2024-YDUS 1. Dönem: Ek Yerleştirme Tercihleri başladı

2024-YDUS 1. Dönem: Ek Yerleştirme tercih duyurusu geldi. 2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-YDUS 1. Dönem) ek yerleştirme tercih işlemleri, 27 Eylül-3 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak

2024-YDUS 1. Dönem: Ek Yerleştirme Tercihleri başladı

 2024-YDUS 1. Dönem: Ek Yerleştirme tercihlerinin başladığını duyurdu. 2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-YDUS 1. Dönem) ek yerleştirme tercih işlemleri,  3 Ekim tarihine kadar devam edecek. 

2024-YDUS 1. Dönem: Ek Yerleştirme Tercihleri başladı - 1

'den yapılan duyuruda; "2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-YDUS 1. Dönem) ek yerleştirme tercih işlemleri, 27 Eylül-3 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 27 Eylül 2024 tarihinde saat 11.00'den itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 3 Ekim 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Ek yerleştirme işleminde, 2024-YDUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2024-YDUS 1. Dönem ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekmektedir." denildi. 

Öne Çıkan Video

İkinci el araç satışında yeni dönem: Sistem nasıl işleyecek?

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...