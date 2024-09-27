2024-YDUS 1. Dönem: Ek Yerleştirme Tercihleri başladı

ÖSYM'den yapılan duyuruda; "2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-YDUS 1. Dönem) ek yerleştirme tercih işlemleri, 27 Eylül-3 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.



Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 27 Eylül 2024 tarihinde saat 11.00'den itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 3 Ekim 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.



Ek yerleştirme işleminde, 2024-YDUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2024-YDUS 1. Dönem ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekmektedir." denildi.