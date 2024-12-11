2024-YDUS 1. Dönem: Uzmanlık Dalı Değişikliği tercihleri başladı: YDUS 1. Dönem tercih başvurusu nasıl yapılır?

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 13. maddesinin 10. fıkrası gereği 2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-YDUS 1. Dönem) sonuçlarına göre uzmanlık dalı değişikliği için ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2024-YDUS 1. Dönem Uzmanlık Dalı Değişikliği İçin Tercih Kılavuzu’na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.

YDUS TERCİH TARİHLERİ



Adaylar tercihlerini 11-15 Aralık 2024 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 11 Aralık 2024 tarihinde saat 16.00’da başlayacak ve 15 Aralık 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.



Tercih işlemleri, Ek’te yer alan Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacak.