2024-YDUS 2. Dönem sınav sonuçları açıklandı

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "15 Aralık 2024 tarihinde uygulanan 2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2024-YDUS 2. Dönem) madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Kadın Hastalıkları ve Doğum alanı Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 45 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.



Sağlık Bakanlığınca, 3 Eylül 2022 tarihli ve 31942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği gereği, sınav tarihi itibarıyla uzmanlık belgesi tescili bulunmadığı bildirilen adayların sınavı geçersiz sayılmıştır.



Adaylar, sınav sonuçlarına 30 Ocak 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.



Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.