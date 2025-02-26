2024-YDUS 2. Dönem tercihleri ne zaman bitecek?
2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-YDUS 2. Dönem) tercih işlemleri başladı. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapabilir. Peki, 2024-YDUS 2. Dönem tercihleri ne zaman bitecek?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024-YDUS 2. Dönem sınav sonuçlarının açıklandığını duyurmuştu. Şimdi ise tercih süreci başladı.
TERCİHLER NE ZAMAN BİTECEK?
Tercih işlemleri, 03 Mart 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.
TERCİHE AÇILACAK ALANLAR:
Acil Tıp
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Deri ve Zührevi Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Genel Cerrahi
Göğüs Hastalıkları
Halk Sağlığı
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kalp ve Damar Cerrahisi
Nöroloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Radyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Patoloji
Üroloji
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