2024-YDUS 2. Dönem tercihleri ne zaman bitecek?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024-YDUS 2. Dönem sınav sonuçlarının açıklandığını duyurmuştu. Şimdi ise tercih süreci başladı.



TERCİHLER NE ZAMAN BİTECEK?



Tercih işlemleri, 03 Mart 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.



TERCİHE AÇILACAK ALANLAR:



Acil Tıp

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Çocuk Cerrahisi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Deri ve Zührevi Hastalıkları

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Genel Cerrahi

Göğüs Hastalıkları

Halk Sağlığı

İç Hastalıkları

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Kalp ve Damar Cerrahisi

Nöroloji

Ortopedi ve Travmatoloji

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Radyoloji

Tıbbi Mikrobiyoloji

Tıbbi Patoloji

Üroloji