2024-YDUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı: ÖSYM YDUS tercih sonuçları sorgulama
2024-YDUS 2. Dönem: yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, YDUS yerleştirme sonuçlarına 7 Mart 2025 tarihi itibarıyla ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-YDUS) 2. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM DUYURDU
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 15 Aralık 2024'te yapılan ve 25 Şubat-3 Mart tarihleri arasında tercihleri alınan 2024-YDUS 2. Dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı.
YDUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin, "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
- Etiketler :
- Haberler -
- Ösym
- Ydus
- Tercih