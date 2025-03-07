2024-YDUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı: ÖSYM YDUS tercih sonuçları sorgulama

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-YDUS) 2. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı.



ÖSYM DUYURDU



ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 15 Aralık 2024'te yapılan ve 25 Şubat-3 Mart tarihleri arasında tercihleri alınan 2024-YDUS 2. Dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı.



YDUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin, "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.