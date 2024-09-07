2024-YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024-YKS ek yerleştirme tercih başvuruları başladı. 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) ek yerleştirme tercihleri alınmaya başlandı. Tercihler, ÖSYM'nin internet adresinden 11 Eylül saat 23.59'a kadar yapılabilecek. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024-YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin () internet sitesindeki duyuruya göre, 2024- sonuçlarına göre 2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak. İşte, 2024-YKS ek tercih sonuçlarına ilişkin bilgiler...

2024 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih sonuçları için tarih araştırmaları başladı. YKS ek yerleştirme tarihlerinin açıklanmasının ardından üniversite ek yerleştirme işlemleri 6-11 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Buna göre; YKS ek tercih sonuçlarının eylül ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.

EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

Adaylar, 2024-YKS ek yerleştirme için tercihlerini, 6-11 Eylül'de T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapacak.

Ek yerleştirmeye başvuracak adayların 2024-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.

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