2024 YKS ne zaman, hangi ayda yapılacak? (ÖSYM üniversite sınavı tarihleri)

2024 yılında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ne zaman yapılacağı, sınava girecek olan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Sınav öncesi hazırlıklarına devam eden öğrenciler, güzel bir üniversite kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor. Peki, 2024 YKS ne zaman, hangi ayda yapılacak?

2024 YKS ne zaman, hangi ayda yapılacak? (ÖSYM üniversite sınavı tarihleri)

Üniversite sınavının önümüzdeki yıl hangi tarihte yapılacağına yönelik araştırmalar sorgulanmaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından yayımlanacak olan 2024 takvimi merak ediliyor. Peki, YKS ne zaman yapılacak?

2024 YKS NE ZAMAN?

2024'de düzenlenecek YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarının tarihleri henüz belli değil.

Geçmiş yıllar baz alındığında oturumların Haziran ayının son haftası yapılacağı tahmin ediliyor.

ÖSYM TAKVİMİ İLE BELLİ OLACAK

ÖSYM'nin 2024 takvimini Ekim ya da Kasım ayında ilan etmesi ile YKS oturumlarına ait sınav ve başvuru tarihlerinin de netleşmesi bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldilkçe haberimizde yer vereceğiz.

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