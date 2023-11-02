2024 YKS ne zaman yapılacak? Gözler ÖSYM takviminde

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin, LGS sınavının 2 Haziran 2024'te yapılacağını duyurdu. LGS duyurusu ardından 2024 YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) için araştırmalar başladı. 2023 yılı YKS oturumları 17-18 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılmıştı.
ÖSYM TAKVİMİ İLE BELLİ OLACAK
ÖSYM'nin 2024 takvimini ilan etmesi ile YKS oturumlarına ait sınav ve başvuru tarihleri de belli olacak Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi YKS'nin haziran ayı içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.
YKS'DE HANGİ TESTLER YER ALACAK?
2023-TYT’de Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. 2023-AYT’de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi, Sosyal Bilimler-2 Testi, Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. 2023-YDT’de ise, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça testleri yer almaktadır.
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