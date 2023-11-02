2024 YKS ne zaman yapılacak? Gözler ÖSYM takviminde

ÖSYM TAKVİMİ İLE BELLİ OLACAK

ÖSYM'nin 2024 takvimini ilan etmesi ile YKS oturumlarına ait sınav ve başvuru tarihleri de belli olacak Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi YKS'nin haziran ayı içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

