2024 YKS ne zaman yapılacak? Gözler ÖSYM takviminde

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının tarihi belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS kapsamındaki merkezi sınavın 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacağını açıkladı. LGS tarihi ardından gözler 2024 YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) oturumlarına çevrildi. Peki, 2024 YKS ne zaman yapılacak? YKS tarihi belli oldu mu?

2024 YKS ne zaman yapılacak? Gözler ÖSYM takviminde

Milli Bakanı (MEB) Yusuf Tekin, LGS sınavının 2 Haziran 2024'te yapılacağını duyurdu. LGS duyurusu ardından 2024 (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) için araştırmalar başladı. 2023 yılı YKS oturumları 17-18 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılmıştı. 

2024 YKS ne zaman yapılacak? Gözler ÖSYM takviminde - 1

TAKVİMİ İLE BELLİ OLACAK

ÖSYM'nin 2024 takvimini ilan etmesi ile YKS oturumlarına ait sınav ve başvuru tarihleri de belli olacak Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi YKS'nin haziran ayı içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. 

2024 YKS ne zaman yapılacak? Gözler ÖSYM takviminde - 2

YKS'DE HANGİ TESTLER YER ALACAK?

2023-TYT’de Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. 2023-AYT’de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi, Sosyal Bilimler-2 Testi, Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. 2023-YDT’de ise, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça testleri yer almaktadır.

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