2024 YKS sınavı ne zaman? Gözler ÖSYM üniversite sınavı tarihinde

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için tarih araştırmaları başladı. Lise son sınıf öğrencileri, 2024 YKS için hazırlıklarını sürdürmeye devam ederken bir yandan da sınavın net tarihini araştırmaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 YKS tarihinin açıklanması bekleniyor. Peki, YKS ne zaman yapılacak?

2024 YKS sınavı ne zaman? Gözler ÖSYM üniversite sınavı tarihinde

2024 sınav tarihi, lise son sınıfta okuyan ve güzel bir üniversitede alma hayali kuran öğrencilerin gündeminde yer alıyor. tarafından yapılacak olan sınavı, öğrencilerin üniversitelere yerleşmesinde rol oynayacak. Peki, 2024 YKS sınavı ne zaman?

2024 YKS NE ZAMAN?

2024'de düzenlenecek YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarının tarihleri henüz belli değil.

Geçmiş yıllar baz alındığında oturumların Haziran ayının son haftası yapılacağı tahmin ediliyor.

2024 YKS sınavı ne zaman? Gözler ÖSYM üniversite sınavı tarihinde - 1

ÖSYM TAKVİMİ İLE BELLİ OLACAK

ÖSYM'nin 2024 takvimini Ekim ya da Kasım ayında ilan etmesi ile YKS oturumlarına ait sınav ve başvuru tarihlerinin de netleşmesi bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldilkçe haberimizde yer vereceğiz.

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