2024 YKS sınavı ne zaman? Gözler ÖSYM üniversite sınavı tarihinde

2024 YKS sınav tarihi, lise son sınıfta okuyan ve güzel bir üniversitede eğitim alma hayali kuran öğrencilerin gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından yapılacak olan YKS sınavı, öğrencilerin üniversitelere yerleşmesinde rol oynayacak. Peki, 2024 YKS sınavı ne zaman?



2024 YKS NE ZAMAN?



2024'de düzenlenecek YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarının tarihleri henüz belli değil.



Geçmiş yıllar baz alındığında oturumların Haziran ayının son haftası yapılacağı tahmin ediliyor.



ÖSYM SINAV TAKVİMİ İLE BELLİ OLACAK



ÖSYM'nin 2024 takvimini Ekim ya da Kasım ayında ilan etmesi ile YKS oturumlarına ait sınav ve başvuru tarihlerinin de netleşmesi bekleniyor.



Bu kapsamda bilgiler geldilkçe haberimizde yer vereceğiz.