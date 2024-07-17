2024 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihlerinde son durum

ÖSYM Başkanı Ersoy'dan 2024-YKS tercih işlemlerine ilişkin açıklama geldi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) tercih işlemlerinin 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında "ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılacağını duyurdu. İşte, Üniversite tercihlerinde son durum...



YKS TERCİH TAKVİMİ



Üniversitelerde bu yıl toplam 1 milyon 58 bin 345 kontenjan bulunuyor.



Bu yıl 8-9 Haziran'da düzenlenen 2024-YKS'ye 3 milyon 120 bin 870 aday başvurdu.



Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 819 bin 362, Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) 1 milyon 776 bin 496, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 171 bin 90 aday girdi.



YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da ön bilgi amacıyla yayımlandı. Adayların tercihlerini yapmadan önce tercih süresinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak kılavuzu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.



Kılavuza göre, tercihler 25 Temmuz-2 Ağustos'ta yapılacak.



YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANCAK?



YKS tercih sonuçlarının, 2 Ağustos'taki son tercih tarihinden itibaren 2 hafta içinde erişime açılması bekleniyor.



19 Ağustos'ta başlayacak üniversite kayıtlarından önce sonuçların ilan edileceği tahmin ediliyor.



ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?



YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.



