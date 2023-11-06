2024 YKS (TYT, AYD, YDT) ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimiyle YKS başvuru tarihleri açıklandı

LGS tarihi ardından gözler 2024 YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) oturumlarına çevrilmişti. YKS oturum tarihleri ÖSYM takvimiyle birlikte belli oldu. Peki, 2024 YKS ne zaman yapılacak, üniversite sınavına başvurular hangi tarihlerde alınacak.

2024 YKS (TYT, AYD, YDT) ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimiyle YKS başvuru tarihleri açıklandı

Bu yıl 17-18 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılan oturumlarının 2023 tarihi belli oldu.  Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca () 2024 ve Sonuç Açıklama Takvimi, "osym.gov.tr" internet sitesinden paylaşıldı. 

2024 YKS (TYT, AYD, YDT) ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimiyle YKS başvuru tarihleri açıklandı - 1

NE ZAMAN?

ÖSYM'nin açıkladığı "2023 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi"ne göre, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) 8-9 Haziran'da yapılacak. 2024 YKS başvuruları ise 1 Şubat- 26 Şubat tarihleri arasında alınacak.

2024 YKS (TYT, AYD, YDT) ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimiyle YKS başvuru tarihleri açıklandı - 2

YKS'DE HANGİ TESTLER YER ALACAK?

2023-TYT’de Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. 2023-AYT’de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi, Sosyal Bilimler-2 Testi, Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. 2023-YDT’de ise, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça testleri yer almaktadır.

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...