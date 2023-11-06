2024 YKS (TYT, AYD, YDT) ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimiyle YKS başvuru tarihleri açıklandı

Bu yıl 17-18 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılan YKS oturumlarının 2023 tarihi belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi, "osym.gov.tr" internet sitesinden paylaşıldı.

YKS NE ZAMAN? ÖSYM'nin açıkladığı "2023 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi"ne göre, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) 8-9 Haziran'da yapılacak. 2024 YKS başvuruları ise 1 Şubat- 26 Şubat tarihleri arasında alınacak. YKS'DE HANGİ TESTLER YER ALACAK? 2023-TYT’de Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. 2023-AYT’de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi, Sosyal Bilimler-2 Testi, Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. 2023-YDT’de ise, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça testleri yer almaktadır.